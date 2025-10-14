Почина Илија Темелковски, поранешен селектор на машката ракометна репрезентација

0 SHARES Сподели Твитни

Илија Темелковски, поранешен селектор на Машката ракометна репрезентација почина на 71-годишна возраст.

– Ракометната и спортската јавност, денес изгубија вреден спортски работник , Ракометната Федерација на Македонија упатува искрено и длабоко сочуство до семејството на Темелковски, соопштија од Ракометната федерација на Македонија.

Погребот ќе се одржи утре во 11:30 часот на Градски гробишта во Бутел.

Темелковски беше селектор на Машката ракометна федерација во времето кога за репрезентацијата играа Кире Лазаров, Наумче Мојсовски, Борко Ристовски…. Тој ја водеше македонската машка репрезентација на Светското првенство во 2009 година.

