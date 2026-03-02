Почина и сопругата на иранскиот ајатолах, им подлегна на повредите

Мансура Багерзаде, сопругата на врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, почина откако се здоби со повреди во неодамнешните американско-израелски напади, објавија иранските државни медиуми.

Хамнеи беше убиен во заеднички американско-израелски напади насочени кон неколку локации во Техеран и неговата околина.

Мансура Багерзаде (79) беше тешко повредена во нападот и не се разбуди од кома два дена. Таа почина денес, објави агенцијата Тасним.

Иранските власти сè уште не ја потврдија оваа информација.

Хамнеи, заедно со неколку членови на неговото семејство, вклучувајќи ја неговата ќерка, зет и внука, загинаа во американско-израелските напади врз Иран.

Ајатолахот Хамнеи беше убиен во почетната фаза од нападот, за кој американските и израелските власти рекоа дека цел била стратешката воена и безбедносна инфраструктура.

Потврдата од иранските државни медиуми дојде неколку часа откако американскиот претседател Доналд Трамп јавно ја објави смртта на иранскиот верски лидер.