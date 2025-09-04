Почина легендарниот моден дизајнер Џорџо Армани

Легендарниот италијански моден дизајнер Џорџо Армани почина, соопшти неговата модна куќа.Армани почина на 91-годишна возраст, а неговата модна компанија ја потврди неговата смрт.„Со бескрајна тага, групацијата Армани ја објавува смртта на својот творец, основач и неуморна движечка сила: Џорџо Армани“, се вели во соопштението.Пионерот на модниот дизајн стекна слава облекувајќи некои од најпознатите светски лица.
Беше синоним за модерен италијански стил и елеганција. Тој го комбинираше дизајнерскиот талент со остроумноста на бизнисмен, водејќи компанија која имаше обрт од околу 2,3 милијарди евра годишно.За време на неговото 50-годишно владеење со светот на модата, тој изгради модна империја, мешајќи бизнис и задоволство со блиски пријатели, меѓу кои Ричард Гир, Донатела Версаче и Рене Зелвегер.
Тој беше болен некое време и беше принуден да се откаже од ревиите на својата група на Неделата на машка мода во Милано во јуни, што беше прв пат во неговата кариера да пропушти еден од настаните на модната писта.Тој беше познат и како „Ре Џорџо“ или „Крал Џорџо“. Тој го надгледуваше секој детаљ од својата колекција и секој аспект од својот бизнис, од рекламирање до стилизирање на косата на моделите додека одеа по пистата.Комеморативната сала ќе биде поставена во сабота и недела во Милано, објави компанијата, а по неа ќе следи приватен погреб, за кој не го открија датумот.