ПОЧИНА НАЈВИСОКАТА ЖЕНА НА СВЕТОТ: Марија била повисока и од кошаркарот Бобан Марјановиќ, а важела за „КРАЛИЦА НА ВИСИНАТА“

Марија Фелисијано Сантоса почина на 77-годишна возраст во Бразил. Позната по својот незаборавен прекар „ кралица на височините“ , дос Сантос во текот на својот живот ги освои срцата на многумина со нејзината импресивна висина од 2,25 метри.Родена во Ампаро до Сан Франциско, дос Сантос го посвети својот живот на светот на забавата, настапувајќи во различни циркуски претстави низ Бразил. Таа беше висока 2,25 метри и беше повисока дури и од кошаркарот Бобан Марјановиќ кој е висок 2,24 метри. Нејзиниот извонреден физички изглед не само што предизвика восхит, туку и донесе радост кај луѓето ширум светот. По неколку години настапи, дос Сантос остави свој белег засекогаш кога, во мај 2022 година, беше поставена статуа посветена на неа на влезот во Музејот на Gente Sergipana. Овој гест го потврди значењето и влијанието што го имаше врз бразилската култура и општество.Сепак, и покрај нејзината славна кариера, дос Сантос беше позната и по својата скромност и топлина. Нејзината нежна душа и добрина не останаа незабележани, а многумина ќе ја паметат по бодроста и пријателскиот однос кон сите што ја познаваа. View this post on Instagram A post shared by Maria Feliciana dos Santos (@mariafelicianaofc)Нејзината ненадејна смрт остави голема празнина, не само во светот на забавата, туку и во срцата на многумина кои ја познаваа и сакаа. Градоначалникот на Аракахуа, Едвалдо Ногуеира, прогласи тридневна жалост во чест на оваа извонредна жена која со својот изглед и придонес ги збогати животите на многумина. Дос Сантос засекогаш ќе остане запаметен како симбол на сила, добрина и инспирација за многумина ширум светот.

