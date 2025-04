Почина папата Франциск. Што следи во Ватикан?

0 SHARES Сподели Твитни

Кардиналот Кевин Ферел, ватиканскиот чиновник, потврди дека папата починал во понеделник наутро. По смртта на папата започнува цела низа настани, некои ватикански традиции датираат уште од антички Рим, а крајниот настан е изборот на нов водач на Католичката црква.

Традиционално, работа на Ферел, висок функционер на Ватикан, е да ја потврди смртта на папата.

Според традицијата, неговиот печатен прстен, кој служи како печат за официјалните папски документи, е оштетен или уништен, што го означува крајот на неговото владеење, а папските станови се запечатени. Потоа, чиновникот го информира Колеџот на кардинали, управното тело на високи црковни функционери, дека папата починал, пишува „Политико“.

Период на жалост

Потоа следи деветдневната жалост познат како Новендијале, кој првично е антички римски обичај. Италија, исто така, обично прогласува период на национална жалост.

Неговото тело ќе биде благословено, облечено во папска одежда и изложено во базиликата Свети Петар на јавно гледање, каде што стотици илјади луѓе ќе се редат за да му оддадат почит, вклучително и странски достоинственици и светски лидери. Во минатото, телото на папата беше изложено на подигната платформа наречена катафалк, но бидејќи Франциск сака поедноставена церемонија, неговото тело ќе биде во отворен ковчег без толку многу помпа и величественост.

Историски гледано, папите често биле балсамирани, а на некои им биле отстранети органите пред погребот – црквата во близина на Фонтаната Треви во Рим ги чува срцата на повеќе од 20 папи во мермерни урни.

Ватикан ќе влезе во преоден период наречен sede vacante, што значи „местото е празно“, за време на кој владеењето на црквата привремено се предава на колеџот на кардинали – иако не може да се донесат големи одлуки додека не се избере нов папа.

Погреб

Погребот на папата најверојатно ќе се одржи на плоштадот Свети Петар, а ожалостените ќе се соберат на миса во Ватикан. Ќе го води деканот на Колеџот за кардинали, моментално 91-годишниот Италијанец Џовани Батиста Ре.

Според традицијата, папата потоа е погребан во ватиканските пештери, крипти под базиликата Свети Петар. Таму се погребани речиси 100 папи, вклучувајќи го и папата Бенедикт Шеснаесетти, претходникот на Франциск, кој поднесе оставка во 2013 година, а почина во 2022 година.

Но, папата Франциск во интервју во 2023 година рече дека ја избрал базиликата Санта Марија Маџоре во Рим, една од неговите омилени и најпосетувани цркви, како последно почивалиште, што го прави првиот папа во еден век кој бил погребан надвор од Ватикан.

Во минатото, папите биле закопувани во три ковчези: еден од чемпрес, еден од цинк и еден од брест, вгнездени еден во друг, но Франциск наредил да биде погребан во еден ковчег, направен од дрво и цинк.

Кога Бенедикт Шеснаесетти бил погребан, во неговиот ковчег имало и монети исковани за време на неговото владеење, како и метална цевка која содржи свиток од хартија, наречен рогито – документ од 1.000 зборови што го раскажува неговиот живот и владеење. Франциск најверојатно ќе биде погребан со свој рог со детали за неговото папство.

Избори

Две до три недели по погребот на папата, Колеџот на кардинали ќе се состане во Сикстинската капела за да одржи конклава, таен процес со кој се избира нов папа. Теоретски, секој крстен римокатолички маж е подобен за папството, но во последните 700 години папата отсекогаш бил избиран од Колеџот на кардинали.

Огромното мнозинство од 266-те папи избрани низ историјата биле Европејци. Папата Франциск, роден како Хорхе Марио Бергољо во Аргентина, е првиот неевропски папа во последните 1.300 години.

За разлика од стандардната политика, папските кандидати не водат отворена кампања за оваа позиција. На денот на гласањето, Сикстинската капела, со познатиот таван насликан од Микеланџело, беше физички затворена, а кардиналите, со заклетва на тајност, беа затворени внатре.

Право на глас имаат само кардиналите помлади од 80 години. Околу 120 ќе гласаат тајно за својот избран кандидат, пишувајќи го своето име на гласачкото ливче и ставајќи го во чаша на врвот на олтарот. Доколку ниту еден кандидат не го добие потребното двотретинско мнозинство, се одржува нов круг на гласање. Дневно може да се одржуваат четири круга на гласање.

Конклавата на која беше избран папата Франциск во 2013 година траеше околу 24 часа и вклучуваше пет круга на гласање, но може да потрае подолго. На пример, една конклава во 13 век траела околу три години, додека друга во 18 век траела четири месеци. Откако ќе се пребројат гласачките ливчиња, тие се палат во печка во внатрешноста на Систинската капела, која претходно ја поставија пожарникарите на Ватикан. Втората печка ја согорува хемикалијата, испраќајќи сигнал за чад низ оџакот до надворешниот свет: црниот чад значи дека новиот папа не е избран, белиот чад значи дека е избран.

Новиот папа

Откако ќе се избере нов папа, претставник на Колеџот на кардинали го чита латинскиот проглас Хабемус папам, што значи „Имаме папа“, од главниот балкон на базиликата Свети Петар, со поглед на илјадници верници. Потоа, новоизбраниот папа, откако ќе избере папско име (најверојатно во чест на светец или претходник) и облече бела облека, излегува на балконот за да го одржи своето прво јавно обраќање. И така католичкиот свет има нов лидер.

Покрај поставувањето на црковните учења и морал, папата поседува значајна дипломатска и политичка моќ во светската политика, дејствувајќи како посредник во глобалните конфликти и водечки хуманитарни напори. Повеќето папи служат до смрт. Папата Бенедикт Шеснаесетти, кој поднесе оставка во 2013 година, на 85-годишна возраст, поради нарушено здравје, е првиот папа што се повлече од функцијата во последните 600 години.

The post Почина папата Франциск. Што следи во Ватикан? appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: