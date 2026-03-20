Почина патријархот на Украинската православна црква, Филарет – имаше 97 години

Патријархот на Украинската православна црква, Филарет, почина денеска на 97-годишна возраст, јавува „Укринформ“.

„Денес во моето срце, како и во срцата на многу Украинци, има длабока тага и жалење, бидејќи денеска заврши земниот пат на Неговата Светост Патријархот Филарет. Ја повикувам сеукраинската конгрегација да упати молитви за упокојување на душата на починатиот патријарх Филарет, кој денеска се упокои кај Господ“, напиша свештеникот Епифаниј на Фејсбук.

Тој истакна дека молитвата и споменот за Филарет засекогаш ќе останат во локалната автокефална Православната црква на Украина.

„Секогаш ќе ги паметиме упатствата на патријархот Филарет за важноста на зачувувањето на единството на Украинската црква околу Киевскиот престол. Исто така, ќе ги паметиме и ќе ги исполнуваме неговите поуки и упатства за важноста на соборноста, за смирението пред волјата Божја и волјата на полнотата на Црквата, за посветеното служење на Бога, Христовата Црква и украинскиот народ“, истакна поглаварот на Православната црква на Украина.

Како што претходно објави Укринформ, на 9 март, патријархот на Православната црква на Украина, Филарет беше хоспитализиран поради влошување на неговата здравствена состојба.