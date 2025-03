Почина познат боксер

0 SHARES Сподели Твитни

Џорџ Формен, еден од најистакнатите боксери во историјата, почина на 76 години. Тој беше олимписки златен медалист и двоен светски првак во тешка категорија. Остави зад себе 12 деца од пет различни бракови, а семејството не ја наведе причината за неговата смрт.

„Срцата ни се скршени. Со длабока жалење објавуваме дека го загубивме нашиот сакан Џорџ Формен сениор. Тој почина мирно, опкружен со семејството. Беше исклучителна личност, познат по својата хуманост, настојување и дисциплина. Секогаш се бореше да го зачува своето наследство и семејството“, соопшти семејството на Инстаграм.

Формен остави своја трага преку освојувањето на златниот медал на Олимпијадата во 1968 година, а неговото славење со американското знаме останува еден од најпознатите моменти во спортот. Премина во професионалниот бокс и во 1973 година стана светски шампион во тешка категорија со победа над Џо Фразиер на Јамајка. Откако ја задржа титулата двапати, ја загуби против Мухамед Али во незаборавната „Rumble in the Jungle“ борба во Конго.

Формен направи неповторливо враќање на врвот во 1994 година, кога на 45 години, успеа да го освои шампионскиот појас повторно, со победа над Мајкл Мурер, постанувајќи најстариот светски шампион во историјата на овој спорт.

