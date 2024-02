Почина познат индиски свештеник: Намерно се изгладнувал до смрт, „за да се прочисти“

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот џаински пророк Ачарја Видјасагар Махарај почина во Чандрагири, Индија денеска, откако презел салехна, пишува Тајмс оф Индија .

Салехна е џаинска религиозна практика која вклучува доброволен пост до смрт за духовно прочистување, рече Теерта во изјавата.

Тој го достигна Самади преку „Салехна“ во Чандрагири во 2:35 часот, се вели во соопштението.

– Махарај престојуваше во Донгаргар во последните шест месеци и не беше добро од последните неколку дена. Во последните три дена, тој ја почитуваше салехна, религиозната практика на доброволен пост до смрт, и престана да зема храна и течности. Според џаинизмот, тоа е завет даден за духовно прочистување – се наведува во соопштението.

Сочувство за неговата смрт изрази и Нарендра Моди, премиерот на Индија.

My thoughts and prayers are with the countless devotees of Acharya Shri 108 Vidhyasagar Ji Maharaj Ji. He will be remembered by the coming generations for his invaluable contributions to society, especially his efforts towards spiritual awakening among people, his work towards… pic.twitter.com/jiMMYhxE9r— Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2024

