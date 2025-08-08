Почина помошник-директорот на Царинската управа, Марјан Тасевски

Со тажна објава на социјалните мрежи, министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска ја соопшти веста за смртта на помошник-директорот на Царинската управа, Марјан Тасевски. Таа го опиша како исклучителен професионалец, скромен и посветен човек, кој до последен момент бил посветен на работата.

„Со голема тага се простуваме со голем професионалец, помошник директор на Царинската управа, Марјан – смирен, скромен и посветен, кој секогаш работеше со срце и знаење. Неговото ненадејно заминување е голема загуба и за институцијата и за сите нас кои го познававме., напиша министерката.

Пред една недела посветено до доцна во ноќта работеше на последните измени на Уредбата за спроведувње на царинскиот закон.Но не само последните измени. Со месеци работевме заедно. Ќе го паметам како тивок човек кој имаше свој став и не отстапуваше.

Како што тивко влегуваше во мојот кабинет, така тивко и не напушти. И покрај олујата која беснеела во него не слушнавме ни оф да каже.

Нека ти е светол патот драг Маријан. Криво ми е што не успеав да ти кажам колку многу ти верував и колку многу ми значеше што имав во својот тим таков човек како тебе, полн со знаење, искуство и пред се став и достоинство.

Искрено сочувство до неговото семејство.“, стои во статусот на Фејсбук на министерката