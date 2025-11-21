0 SHARES Сподели Твитни

Почина македонскатабфолк пејачка Небахат Бади Бекир.

Покрај нејзината соло кариера, Бади повремено настапуваше со групата наречена „Четирите благодати“, каде што била придружувана од Благица Павловска, Адријана Алачки и Росана Тодоровска.

Ја нарекувале Македонската Весна Змијанац

Бади ги направила своите први чекори на сцената како дете како членка на фолклорна група, истовремено изучувајќи го македонскиот и турскиот фолклор.

Дебитираше на музичката сцена во 1985 година на фестивалот на забавни мелодии, а во исто време пееше на турски, албански и македонски јазик.

Најплодниот период од нејзината кариера бил за време на големите југословенски турнеи. По распадот на Југославија, таа се посветила на македонските народни песни.

The post Почина фолк пејачката Небахат Бади Бекир (фото/видео) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: