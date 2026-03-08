Почина 23-годишен осуденик од Затворот Скопје

Дваесет и тригодишен осуденик од Казнено-поправната установа Затвор Скопје починал синоќа во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи.

Како што соопштува МВР, на 7 март 2026 година во СВР Скопје од клиниките било пријавено дека кај нив со влошена здравствена состојба бил донесен С.Р. (23) од Скопје, кој издржувал казна затвор. Според информациите, тој починал во 20:10 часот, а лекар констатирал смрт.

По насоки на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено на обдукција, со цел утврдување на причините за смртта.