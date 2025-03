Почит на загинатите во Кочани оддадена со едночасовен молк во Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Попладнево, во Градскиот парк во Скопје, се собраа стотина млади лица за да искажат почит на жртвите од трагичниот пожар во дискотеката „Пулс“ во Кочани, при што загинаа 59 лица и околу 200 беа повредени. „Студентски пленум“ беше организатор на настанот, а граѓаните почнаа да пристигнуваат околу 16 часот. Едночасовниот молк започна симболично во 16:59 часот. Насобраните не даваа никакви изјави за медиумите пред почетокот на молкот.

