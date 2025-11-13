Почнаа да фрчат Кривични пријави против функционери

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешни функционери во Град Скопје и на општина САРАЈ како и поранешниот градоначалникот Блерим Беџети, се гонат за злоупотреби во службената положба.

Како што соопштија од Финансиската полиција, кривични пријави се поднесени против осуммина поранешни функционери и службеници во Општина Сарај и Град Скопје, како и надзорен инженер, поради сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување, несовесно работење во службата и фалсификување или уништување на деловни книги.

„Управата за финансиска полиција до Основното јавнообвинителство – Скопје поднела кривична пријава против лицата Б.Б. во својство на поранешен градоначалник, С.Ш. и Ќ.К. во својство на поранешни секретари во Општина Сарај, А.С. и Ќ.А. во својство на раководители на сектор заурбанизам во Општина Сарај, А.Ш. во својство на помлад соработник во Општина Сарај, И.Б.Ш. во својство на раководител на сектор за планирање и уредување на просторот во Град Скопје и Љ.Т. во својство на надзорен инженер, за сторени кривични дела: „Злоупотреба наслужбена положба и овластување“ од член 353 одКривичниот законик на РМ, „Несовесно работење вослужбата“ од член 353–в од Кривичниот законик на РМ и „Фалсификување или уништување на деловни книги“од член 280 од Кривичниот законик на РСМ“ соопштија од Финансиската полиција.

Оттаму додаваат дека постојат сомненија дека пријавените како вработени во Општина Сарај, иако биле свесни дека за катастарската парцела КП 10405/6 КО Сарај не постои донесен детален урбанистички план, со пречекорување на своите службени овластувања изготвиле и одобриле извод од план и одобрение за градба со невистинита содржина, како и пресметки за надоместок за уредување на градежно земјиште, спротивно на законските прописи, а надзорниот инженер извршил технички преглед на објектот и изготвил завршен извештај со невистинита содржина.

На овој начин, тие злоупотребувајќи ја својата службена положба и овластувања, како и несовесно вршејќи ги своите должности, му овозможиле на правниот субјект „Азра Идриз“ ДООЕЛ с. Глумово, Скопје – Сарај да се стекне со противправна имотна корист во износ од 108.638.840 денари.

Јавното обвинителство потврди дека ја примиле пријавата на Финансиската полиција против ексградоначалникот на Сарај, Блерим Беџети и уште 7 лица меѓу кои и раководител на сектор на Град Скопје од администрацијата на Данела Арсовска.

„Пријавата е примена во Основното јавно обвинителство Скопје и веќе се преземаат дејствија на проверки“ – велат од ОЈО Скопје.

