Почнаа локалните избори во Косово

Локалните избори во Косово започнаа во 7 часот наутро, каде што граѓаните ќе избираат претставници во 38 општини. Гласачките места ќе бидат отворени до 19 часот.

Во Северна Митровица, гласачките места се отворија точно во 7 часот наутро, без никакви нерегуларности, во основното училиште „Свети Сава“, каде што првиот гласач го оствари своето право на глас.

Избирачкото место 3805 во Техничкото училиште во Северна Митровица исто така се отвори во 7 часот наутро, кога првите гласачи пристигнаа на гласачките места.

Голем број новинари го следат овој изборен ден од ова гласачко место, каде што се одредени вкупно пет училници за остварување на правото на глас.

Вкупно 93 политички субјекти се сертифицирани за учество на изборите – 32 политички партии, две коалиции, 32 граѓански иницијативи и 27 независни кандидати.

Претставници на српските партии се натпреваруваат за градоначалник во десет мнозински српски и една мнозински албански општини. На изборите за општинско собрание, српските партии имаат кандидати за советници во десет мнозински српски и девет мнозински албански општини. Учествуваат вкупно 12 српски партии и иницијативи.