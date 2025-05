Почнаа пробите за новата претстава „Кататонија“ во МНТ режирана од Васил Христов

0 SHARES Сподели Твитни

Дени Ингилизовски / На Македонскиот народен театар (МНТ) започнаа пробите за новата претстава „Кататонија“, која го следи драмскиот текст на Алис Бирч, под режија на Васил Христов и драматургија од Викторија Рангелова-Петровска, како што соопшти националниот театар. Оваа продукција е заеднички проект на МНТ и Вондерленд театар – Скопје. Во претставата ќе настапуваат актерите: Игор Ангелов, Сања Арсовска, Верица Недеска, Дениз Абдула, Владимир Петровиќ, Јасмина Василева, Јасмина Билаловиќ и Ања Митиќ. Костимите се изработени од Роза Трајческа-Ристовска, а сцената ја обликува Васил Христов. Премиерата се планира да се одржи на почетокот од јуни 2025 година. Според зборовите на режисерот Христов, процесот се очекува да биде интензивен и возбудлив, покренувајќи клучни прашања за нашето модерно општество преку драмскиот израз. Творечката постапка на Алис Бирч, која се одликува со уникатен стил и драматуршка структура, ќе се адаптира во оваа претстава, известуваат од МНТ.

