Почнаа пробите за нова претстава во Драмски театар

Комедијата „Животот на провинциските плејбои по Втората светска војна“, дело на познатиот режисер, драматург и есеист Душан Јовановиќ, го означува првото заедничко творештво на Регионалната унија на театри (РУТА). Овој проект претставува обединет напор на Драмскиот театар – Скопје, Белградскиот драмски театар, Љубљанскиот општински театар и Будва Град Театар, сите членови на РУТА. Премиерата е закажана за 10 август во Будва, а македонските гледачи ќе ја видат на 17 август на Охридско лето. Следуваат изведби во градови низ регионот, како и неколку репризи. Претставата ќе патува низ Бриони, Скопје, Белград, Љубљана и Сараево, при што и Тиват, како нов член на РУТА, ќе биде дел од ова патување.

По прес-конференцијата во Драмскиот театар, каде беше претставена копродукцијата, се одржа и првата проба. Претставата е во чест на петгодишнината од смртта на Душан Јовановиќ. Режисер на остварувањето е Иван Пеновиќ, сценографијата е создадена од Лазе Трипков, костимите ги дизајнира Александар Ношпал, а музиката е дело на Владимир Пејковиќ. Во главните улоги се појавуваат Марјан Наумов, Јована Спасиќ, Лазар Христов, Марко Гверо, Иван Томиќ, Соња Стамболџиоска, Нејц Језерник, Јулита Кропец и Лазар Николиќ. Техничката поддршка ја обезбедува Драмскиот театар – Скопје, а за првпат на овие простори, сценските дијалози ќе бидат дел од претставата.

Настанот е израз на успехот на РУТА и резултат на претходни заеднички напори насочени кон културно унапредување. Планот е сите шест членки на унијата да се обединат околу нов проект во 2026 година. Барбара Самобор, директорката на Љубљанскиот општински театар, истакна дека ова е проширена мисија на РУТА, која не е само патувачки фестивал туку создава и копродукции. Пеновиќ ја гледа претставата како можност за младите режисери да истражуваат уметнички концепти, додека Душан Јовановиќ беше почитуван поради неговиот вонреден придонес во балканскиот театар.

Најавувајќи ја претставата како „различна“, Роберт Вељановски нагласи дека враќањето на Душан Јовановиќ во Скопје е значајно. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков вети поголема поддршка за РУТА и вложување во домашната продукција. Тој е за ангажирање во подобрување на македонскиот театар, зголемување на буџетите на институциите и континуирана поддршка за копродукции. Ова претставува обнова на балканскиот театар во европски рамки, со зачекорување кон напредни иницијативи.

