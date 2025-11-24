Појадокот на Викторија Бекам е поедноставен отколку што мислите, а воедно е и доста здрав

0 SHARES Сподели Твитни

Иако луксузниот начин на живот на Викторија Бекам можеби ќе ве натера да помислите дека го започнува денот со екстравагантни оброци, познатата модна дизајнерка и поранешна членка на „Спајс грлс“ претпочита изненадувачки едноставен и здрав појадок. Поранешната поп-ѕвезда, чиј живот неодамна повторно се најде во центарот на вниманието на јавноста благодарение на нејзината документарна серија на „Нетфликс“, ретко отстапува од својата утринска рутина.

Нејзината блиска пријателка, актерката Ева Лонгорија, откри за „Дејли меил“ што точно е тоа.

„Двете ги сакаме белките и авокадото. Кога сме заедно, таа прави одлични белки и авокадо“, рече Лонгорија.

Самата Викторија претходно ја потврди својата љубов кон авокадото за „Телеграф“, откривајќи дека јаде три до четири парчиња дневно за да одржува сјаен тен.

Зошто белки од јајца и авокадо?

Оваа комбинација не е случајна. Со отстранување на жолчката, која содржи поголем дел од мастите и холестеролот, белките стануваат нискокалорична протеинска бомба. Според Healthline, високата содржина на протеини го поттикнува чувството на ситост и помага во градењето на мускулите, што е идеално за одржување на витка фигура без внесување премногу калории.

Авокадото, од друга страна, го заокружува вашиот оброк со есенцијални хранливи материи. Оваа суперхрана, популарна кај други познати личности како кралот Чарлс и Кортни Кардашијан, е богата со здрави мононезаситени масти, за кои истражувањата сугерираат дека се добри за вашето срце. Авокадото е исто така полно со витамини, минерали и влакна. Високата содржина на витамин Е го подобрува здравјето на кожата и очите и го зајакнува имунитетот, додека здравите масти и влакна ве одржуваат сити подолго време.

