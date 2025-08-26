Појадокот на принцезата Дијана кој го освои светот: Секое утро го започнуваше со овој оброк, сега е хит на социјалните мрежи

0 SHARES Сподели Твитни

Појадокот на принцезата Дијана беше едноставен, хранлив и подготвен однапред – овесна каша натопена преку ноќ, позната низ целиот свет како „овес за преку ноќ“. Иако денес е вирален тренд на социјалните мрежи, Дијана уживаше во неа секое утро во раните деведесетти.По разводот од принцот Чарлс во 1992 година, принцезата усвои поздрав начин на живот. Нејзиниот готвач во тоа време, Дарен Мекгрејди, откри дека Дијана првпат пробала мусли од берчер во швајцарска клиника и веднаш го обожавала. По враќањето во Лондон, таа инсистирала да ѝ подготвува секој ден.Зошто појадокот на принцезата Дајана е сè уште омилен?Овој појадок не беше само тренд, туку и нутритивен хит: овесната каша е богата со растителни влакна, бета-глукан, магнезиум, железо и витамини од групата Б , а подготовката е брза и едноставна.Можете да го комбинирате со грчки јогурт за повеќе протеини, свежо овошје како боровинки, јагоди или малини, јаткасти плодови и семки за дополнителни масти и текстура, и цимет или мед за дополнителен вкус.Рецепт: Појадокот на принцезата ДајанаСостојки (1 порција):50 г ролана овесна каша100 мл млеко или растително млеко1 лажица полномасен грчки јогурт1 свежо рендано јаболкоСок од ½ лимон1 лажичка мед (по желба)Грст бобинкиЕдна шака сечкани бадемиОпционално: семе од чиа или ленПодготовка:Измешајте овесна каша и млеко во сад.Додадете јогурт, рендано јаболко и сок од лимон.Оставете го да отстои во фрижидер преку ноќ.Наутро, додадете бобинки, јаткасти плодови и какви било додатоци по желба.Појадокот на принцезата Дијана стана симбол на животен стил, избран од инфлуенсери ширум светот како „здрав десерт за појадок“ . Овој оброк ги комбинира уживањето и здравите навики – токму она што Дијана сакаше да го постигне во својот живот.Едноставно, вкусно и хранливо – појадокот на принцезата Дајана никогаш не излегува од мода, совршен за секој што сака брз и здрав почеток на денот.

Пронајдете не на следниве мрежи: