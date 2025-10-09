ПОЈАДОК КОЈ ГО НАМАЛУВА ХОЛЕСТЕРОЛОТ И ГО ШТИТИ СРЦЕТО: Едноставна храна која крие вистинско богатство

0 SHARES Сподели Твитни

Тој е одговорен за производство на хормони како што се естроген и тестостерон, производството на витамин Д и помага во варењето на храната. Црниот дроб произведува поголем дел од холестеролот, а остатокот се внесува преку исхраната. Проблемот се јавува кога нивото се зголемува повеќе отколку што му е потребно на телото – тогаш се таложи во артериите и предизвикува низа сериозни здравствени проблеми: висок крвен притисок, атеросклероза и срцев ризик.

Овесна каша – појадок што ја менува играта

Ако сакате да го држите холестеролот под контрола, научниците имаат едноставен совет: вклучете ја овесната каша во вашата утринска рутина. Овесот содржи β-глукан, посебен вид растворливи влакна што го „фаќаат“ холестеролот додека минува низ цревата, со што се намалува неговото ниво во крвта.

Студиите покажуваат дека дневниот внес од само 3 грама β-глукан може да го намали „лошиот“ LDL холестерол за 5 до 7% – резултат што може да се спореди со благиот ефект на лековите, но без несаканите несакани ефекти.

Што друго носи овесот?

Помага при слабеење бидејќи дава подолго чувство на ситост.Содржи малку масти, но е богат со манган, бакар и железо.Полн е со витамини од Б-комплексот, важни за енергијата и нервниот систем.

На што да внимавате

Не сите овесни снегулки се исти. Изберете ги најприродните, минимално обработени овесни снегулки, наместо инстант варијанти со додадени шеќери. Исто така, избегнувајте преоптоварување на вашата чинија со засладувачи и еден куп сушено овошје – целта е здравјето на срцето, а не калориска бомба.

За најдобри резултати, овесните снегулки треба да бидат дел од балансирана исхрана и активен животен стил, а не единственото „оружје“ против холестеролот.

