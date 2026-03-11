По Бехтел и Енка, отпуштања и од Гентерм Прилеп, потврди Марјан Ристески

По Бехтел и Енка, отпуштања и од Гентерм Прилеп, потврди заменик-министерот за економија Марјан Ристески, кој изјави дека американската компанија во ТИРЗ Прилеп ќе намалува број на работници поради осовременување на производството. Засега нема официјална потврда колку вработени ќе бидат опфатени, додека во дел од локалните извештаи неофицијално се споменува бројка од околу 400 лица и можност дел од производството да се префрли во Мароко, а дел повторно да се врати во Украина.

Ристески тврди дека ударот врз прилепскиот пазар на труд би требало делумно да се ублажи со новиот погон на германската компанија ВИК, кој, според неговата изјава, треба да биде отворен за околу еден месец во истата зона. Владината порака е дека дел од луѓето што ќе останат без работа во Гентерм би можеле да најдат ангажман таму, но засега тоа останува очекување, а не конкретен план со објавени бројки.

Веста доаѓа само неколку месеци по јавните најави за проширување на Гентерм во Прилеп. Во јули 2025 беше објавено дека компанијата и Владата потпишале нов инвестициски циклус вреден повеќе од 30 милиони евра, со најава за дополнителни 300 нови вработувања, што денешната потврда за отпуштања ја прави уште почувствителна тема за градот.

Паралелно со ова, веќе има информации и за намалување на работната сила кај „Бехтел и Енка“ на Коридорот 8. Министерството за транспорт соопшти дека ангажирањето работници и подизведувачи е договорна обврска на изведувачот, а самата компанија потврди дека ги приспособува нивоата на работна сила во различни фази од проектот и дека сите фактури досега ѝ се целосно платени од Владата. Со тоа, Прилеп и поширокиот регион влегуваат во период на нова неизвесност, во кој локалната економија повторно ќе зависи од тоа дали најавените нови инвестиции навистина ќе го апсорбираат дел од отпуштениот кадар.