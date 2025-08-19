По Блејк Лајвли, уште една актерка го тужи Џастин Балдони

0 SHARES Сподели Твитни

Драмата околу филмот „It Ends With Us“ продолжува. Судењето на Блејк Лајвли и Џастин Балдони е закажано за март 2026 година, но во приказната се придружи и трета актерка – Изабела Ферер, која исто така го тужи.

Имено, Изабела Ферер, која ја игра помладата верзија на Блејк Лајвли во филмот, поднесе тужба против Џастин Балдони за, како што тврди, неговото „несоодветно однесување“ откако добила судска покана.

Ферер била повикана како сведок во постапката што ја покренала Лајвли, и во согласност со нејзиниот договор, таа побарала од продуцентската куќа на Балдони, Wayfarer Studios, да ги покрие нејзините судски трошоци.

Сепак, наместо исплата, продуцентската куќа наводно ја условила нејзината компензација со предавање на контролата врз нејзиниот одговор на судската покана, објаснуваат нејзините адвокати.

Во тужбата се наведува дека оттогаш, Балдони „се обидел да ја манипулира, заканува и контролира“ младата актерка – што адвокатите го сметаат за обид да ја заплашат и оптоварат. Како директен резултат, Ферер наводно почнала да добива закани и навредливи пораки на социјалните мрежи.

За потсетување, Блејк Лајвли го тужеше Балдони, кој го режира и глуми во филмот, за сексуално вознемирување. Тој поднесе контратужба од 400 милиони долари против неа и нејзиниот сопруг Рајан Рејнолдс, тврдејќи дека го клеветеле и уценувале, но тужбата беше отфрлена. Судењето е закажано за март 2026 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: