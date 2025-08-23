0 SHARES Сподели Твитни

Украинецот осомничен е приведен во Италија врз основа на германска потерница; претходно служел во украинските вооружени сили и во Безбедносната служба на Украина.

Според прелиминарните информации, Украинецот Сергеј Кузнецов, уапсен во случајот со саботажа на гасоводот „Северен тек“, ја предводел групата што ја извршила диверзија, објави телевизискиот канал ARD, повикувајќи се на потерницата по осомничениот.

Германските истражители уште еднаш потврдија дека приведеното лице било дел од екипажот на јахтата „Андромеда“, која поставила експлозиви до гасоводот. Претходно беше објавено дека тој бил капетан на бродот.

Украинецот е уапсен оваа недела во Италија, каде што пристигнал на одмор со своето семејство. Осомничениот се регистрирал под своето вистинско име и не се спротивставил на апсењето. Русија подоцна побарала состанок на ОН за ова прашање, кој ќе се одржи на 26 август.

Саботажата на „Северен тек“ се случи во септември 2022 година во Балтичкото Море, како резултат на што три од четирите линии беа откажани. Русија и Германија го истражуваат инцидентот.

