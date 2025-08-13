По бурниот развод, познатиот актер беше фотографиран на романтична прошетка со ѕвездата на „Бриџертон“

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот холивудски актер Џошуа Џексон, најпознат по улогата во култната серија „Досонс Крик“, повторно го привлече вниманието на јавноста откако беше виден како шета по улиците на Њујорк со британската актерка Симон Ешли, ѕвездата од серијата „Бриџертон“.

Нивното лежерно дружење веднаш предизвика шпекулации за можна нова љубовна врска. Џексон (47) и Ешли (30) беа фотографирани заедно минатиот викенд, што предизвика медиумски интерес, бидејќи двајцата неодамна ги прекинаа претходните врски.

Џексон се разведе од својата поранешна сопруга, актерката и модел Џоди Тарнер-Смит, пред речиси две години, со која има петгодишна ќерка по име Џуно.

Порано оваа година, Симон Ешли го потврди крајот на нејзината речиси тригодишна врска со бизнисменот Константин Клајн. Затоа нивното повторно обединување доаѓа во особено интересно време, бидејќи ова е прв пат да бидат видени заедно во јавност.

Особено е значаен фактот дека сето ова се случува додека Џексон работи на нов филмски проект „Happy Hours“, во кој работи со Кејти Холмс, неговата поранешна колешка од „Dawson’s Creek“. Холмс го режира и го пишува сценариото, а ова е нивна прва професионална соработка по повеќе од 20 години.

Simone Ashley out & about with Joshua Jackson in NYC pic.twitter.com/Mpg6C1BMi4— best of simone ashley (@simonearchives) August 11, 2025

Симон Ешли стана позната по својата улога како Кејт Шарма, виконтеса Бриџертон, во серијата на Нетфликс „Бриџертон“, додека публиката ја памети и по улогата како Оливија во популарната серија „Sex Education“.

Потсетете се дека Џошуа Џексон и Џоди Тарнер-Смит се венчаа во 2019 година, а нивната врска започна откако се запознаа на роденденската забава на пејачот Ашер. Тие добија ќерка во април 2020 година, и иако често јавно зборуваа за својата љубов, Тарнер-Смит поднесе барање за развод во октомври 2023 година.

По разводот, Џексон кратко време беше во врска со добитничката на Оскар, Лупита Њонго, но се чини дека сега можеби пронашол нова блискост со една од најбараните млади актерки на денешницата.

Пронајдете не на следниве мрежи: