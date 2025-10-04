По „да“ на Хамас, Трамп испрати директна порака до Израел: „Престанете со бомбардирањето на Газа, тие сакаат траен мир“

0 SHARES Сподели Твитни

Откако палестинската група Хамас позитивно одговори на документот за примирје во Газа предложен од Белата куќа, се огласи и американскиот претседател Доналд Трамп.Во неколку објави на социјалната мрежа Truth Social, Доналд Трамп првично сподели писмо што го добил од Хамас, во кое е наведено дека се подготвени да се договорат за предавање на заложниците и предавање на власта во Газа.Многу наскоро, Трамп повторно се појави на социјалните мрежи и зборуваше за мирот во Газа со статус и видео порака.„Врз основа на соопштението издадено од Хамас, верувам дека тие се подготвени за траен мир. Израел мора веднаш да го запре бомбардирањето на Газа, за да можеме безбедно и брзо да ги извлечеме заложниците! Премногу е опасно да се направи тоа во моментов. Веќе разговараме за деталите што треба да се разработат. Не станува збор само за Газа, туку за долгоочекуваниот мир на Блискиот Исток“, рече Трамп.Тој исто така рече дека ова е голем ден за Блискиот Исток.„Треба да имаме конкретен последен збор“, додава тој, признавајќи дека сè уште треба да се одржат дополнителни преговори.“Based on the Statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting PEACE. Israel must immediately stop the bombing of Gaza, so that we can get the Hostages out safely and quickly… this is about long sought PEACE in the Middle East.” – President Trump pic.twitter.com/OKPYBmW5ql— The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025Движењето Хамас објави во петокот вечерта официјален одговор на предлогот на американскиот претседател Доналд Трамп за прекин на војната во Газа, неколку часа откако тој даде ултиматум да прифати мировен план до недела во 18 часот по вашингтонско време или ќе следи „пекол каков што светот никогаш не видел“.Во соопштението, Хамас наведува дека по обемни консултации со своето раководство, палестинските фракции, медијаторите и „пријателските држави“, одлучил позитивно да одговори на клучните точки од предлогот.Движењето нагласи дека ги цени напорите на меѓународната заедница, вклучително и иницијативата на претседателот Трамп, со цел да се стави крај на војната, да се разменат затвореници, да се поттикне влезот на хуманитарна помош, да се спречи окупацијата и да се спречи раселувањето на палестинскиот народ.„Хамас во оваа рамка, а со цел да се постигне целосно прекин на огнот и повлекување на израелските сили од Газа, објавува дека се согласува да ги ослободи сите израелски затвореници, живи и телата на мртвите, во согласност со размената предвидена во планот на Трамп, под услов да се обезбедат теренски услови за спроведување на овој процес“, се вели во текстот.



