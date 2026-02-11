ПО КАНАДА, НОВА ПУКАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕ! Заложничка криза, ученици и наставник киднапирани, но напаѓачот уапсен! (ВИДЕО)

Едно лице е повредено откако вооружен човек отворил оган и зел неколку ученици и наставници како заложници во училиште во јужен Тајланд во среда, објавија локалните медиуми.
Инцидентот започнал околу 16:45 часот по локално време во округот Хат Јаи во покраината Сонгкла, кога вооружениот напаѓач упаднал во училишниот двор додека учениците излегувале.
Вооружениот напаѓач е приведен, а сите заложници се ослободени, изјави полициски службеник за Ројтерс.
„Сторителот е уапсен“, изјави заменик-началникот на полицијата Вичијан Субун.
เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่รอบโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังมีผู้ก่อเหตุยิงในโรงเรียน#โรงเรียน #กราดยิง #สงขลา #กราดยิงสงขลา #หาดใหญ่ #โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ #โรงเรียนพะตง #ตัวประกัน #ข่าวที่คุณวางใจ #ข่าวไทยพีบีเอส #ThaiPBSnews pic.twitter.com/4MxQe2sT7v— Thai PBS News (@ThaiPBSNews) February 11, 2026
Локалната полиција, заедно со единиците за специјални операции и спасувачките екипи, го опколиле подрачјето за да ја смират ситуацијата.
