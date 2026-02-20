По неколку децении, американската војска ја менува бојата на претседателскиот авион: Покрај белата и сината, се додава и црвената

0 SHARES Сподели Твитни

Американските воздухопловни сили објавија во четврток дека новиот претседателски авион на „Ер Форс Уан“, како и дополнителниот „Боинг 747-8i“ за превоз на високи функционери, ќе ја добијат црвената, белата и сината шема на бои што ја заговара претседателот Доналд Трамп.

Според соопштението од американската армија, црвена, бела, златна и темно сина ќе бидат новата комбинација на бои за модернизираниот авион што ќе служи како „Ер Форс Уан“, но и за помалите авиони што рутински превезуваат високи американски функционери.

Војската, исто така, објави рендерирање на новата шема на бои, што одговара на макетата на авионот видена во Овалната соба за време на состаноците со странски лидери.

Сегашниот изглед е дизајниран во 1962 година од познатиот индустриски дизајнер Рејмонд Лоуи, во соработка со претседателот Џон Ф. Кенеди. Пред тоа, авионот имал црвено-портокалова шема, но новиот дизајн требало да изгледа посериозно, елегантно и државнички.

„Боинг“ моментално реновира два од своите авиони 747-800, за кои се очекува да ја заменат постојната флота од два застарени „Боинг 747-200“ што моментално ги користи претседателот и кои го носат повикувачкиот знак „Ер Форс Уан“ кога шефот на државата е на авионот.

Уште во 2018 година, Доналд Трамп нареди новите авиони да го отфрлат препознатливиот дизајн од ерата на Кенеди во светло сини и бели тонови и да преминат на бело-темно сина комбинација. Горната половина од авионот требаше да биде бела, додека долниот дел од трупот, вклучувајќи го и трупот подолу, ќе биде темно син, со темноцрвена лента што се протега од пилотската кабина до опашката. Таквата боја речиси целосно се совпаѓаше со надворешноста на приватниот авион на Трамп.

Прегледот на воздухопловните сили покажа дека потемните бои ќе ги зголемат трошоците и ќе доведат до одложувања во испораката на нови авиони, па претседателот Џо Бајден ја поништи таа одлука во март 2023 година.

Трамп минатиот месец им рече на новинарите:

„Сакаме силна сина, а не бебешка сина“, рече тој, осврнувајќи се на моменталната боја на авионот, додавајќи: „За сè има време и место. Ќе ги менуваме боите.“ Во новото соопштение од воздухопловните сили се вели дека третиот Боинг 747-8i ќе биде обоен во истата комбинација.

Министерот за одбрана Пит Хегсет официјално го прими луксузниот Боинг 747 од Катар минатиот мај за „Ер Форс Уан“, и покрај прашањата за етиката и законитоста на прифаќањето на толку скап подарок од странска земја.

Минатиот јуни, секретарот на воздухопловните сили Трој Мајнк им рече на пратениците дека безбедносните модификации на авионот ќе чинат помалку од 400 милиони долари, но не даде детали за тие напори.

