По операцијата, човекот осуден на 10 години затвор за автобуската несреќа во Ласкарка исчезна

Полицијата сè уште не може да го пронајде Ремзи Мифтари, осуден на 10 години затвор за автобуската несреќа во Ласкарце, во која животот го загубија 16 лица.

Мифтари требаше да оди во затвор во мај.

Тетовската полиција не го пронашла дома. На прашањето на порталот СДК дали е можно Ремзи Мифтари да избегал од Македонија за да избегне издржување на казната, полицијата одговори дека граничните премини пријавиле дека тој не ја напуштил земјата, па затоа се сомнева дека се крие некаде во земјата.

Тој не е дома, а се водат претреси на неколку локации. Инаку, двајцата осуденици, Мифтари и Белули, го одложија влегувањето во затвор за 7 месеци. И двајцата истовремено биле оперирани од кила во тестисите. За Ремзи Мифтари, лицето одговорно за транспорт во „Дурмо Турс“, рокот за одложување на казната одамна е поминат, додека сопственикот на компанијата, Дурмиш Белули, доби ново одложување, сега до 1 декември 2025 година. Откако ќе истече одложувањето, тој мора да се појави и во „Идризово“.

