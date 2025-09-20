По пожарот во Трубарево во воздухот имало тешки метали, состојбата е стабилизирана

0 SHARES Сподели Твитни

септември 19, 2025

По пожарот во Трубарево имало високи концентрации на честитки и тешки метали во воздухот, но тековните мерења покажуваат дека состојбата во воздухот е стабилизирана и во рамки на дозволените граници, покажуваат мерењата на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Мерењата покажуваат дека по пожарот имало значително надминување на дозволените граници на PM₁₀, олово, кадмиум и арсен.

Резултати од пожарот (13–14 септември 2025):

– PM₁₀ честички: 92,65 µg/m³ (над 50 µg/m³ – дозволена граница)

– Олово (Pb): 0,75 µg/m³ (над 0,5 µg/m³)

– Кадмиум (Cd): 59,1 ng/m³ (над 5 ng/m³)

– Арсен (As): 8,9 ng/m³ (над 6 ng/m³)

– Никел (Ni): 6,4 ng/m³ (во дозволени граници, под 20 ng/m³)

Најновите мерења направени 18–19 септември покажуваат дека нема надминување на граничните вредности, односно концентрациите на PM₁₀ се во рамки на дозволените граници.

Тековни резултати (18–19 септември 2025):

Просечна концентрација PM₁₀: 9,8 µg/m³

Максимална вредност: 43,3 µg/m³

Моментална вредност: 8,2 µg/m³

