По Русија, и Кина би можела да се приклучи во војната: Пекинг подготвува воена и финансиска помош за Иран

По откритието дека Русија му доставувала разузнавачки информации на Техеран, американските разузнавачки служби дојдоа до нови сознанија кои сугерираат дека Кина може да биде вклучена и во конфликтот. Според извори, Пекинг наводно се подготвува да му обезбеди на Иран финансиска помош и воени компоненти, потврдија три лица запознаени со прашањето.

Иако Кина досега се држеше настрана и избегнуваше директно вклучување во војната, најновите разузнавачки информации објавени од CNN укажуваат на можна промена на курсот. Помошта наводно би вклучувала финансиски средства, резервни делови, но и клучни компоненти за ракетите, што би можело дополнително да ја комплицира американско-израелската офанзива.

Сепак, за разлика од Русија, аналитичарите истакнуваат дека Пекинг е во многу специфична и чувствителна позиција. Кина во голема мера се потпира на иранската нафта за да ја одржи својата економија и, наводно, врши силен притисок врз Техеран да овозможи безбеден премин на трговски бродови низ стратешки важниот Ормутски теснец.

„Кина е многу повнимателна во својата поддршка. Тие всушност сакаат војната да заврши бидејќи таа директно го загрозува нивното снабдување со енергија“, објасни за CNN еден од изворите запознаени со ситуацијата. Нивната примарна цел е да ги заштитат сопствените економски интереси, а не нужно да влезат во отворена посредничка војна со САД.

Американската Централна разузнавачка агенција (ЦИА) одби да коментира за овие обвинувања, додека кинеската амбасада во Вашингтон ги игнорираше прашањата од американските медиуми (CNN) за тоа дали Пекинг навистина подготвува пакет помош за Техеран.

Овие наоди доаѓаат во време кога врвните американски воени претставници јавно се обидуваат да ја минимизираат улогата на другите глобални сили во овој конфликт. Да потсетиме дека американскиот министер за одбрана Пит Хегсет со сигурност им изјави на новинарите во среда дека Русија и Кина „не се вистински фактор“ во сегашната војна со Иран.

Сепак, ако овие разузнавачки податоци се покажат како точни, тоа би значело дека двајца од најголемите американски соперници, Москва во однос на разузнавањето и Пекинг финансиски и логистички, сега активно работат на одржување на иранскиот отпор.

