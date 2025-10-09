По смртта на Панчо Минов, неговата ќерка станува независен носител на списокот во Кавадарци

0 SHARES Сподели Твитни

По смртта на независниот носител на листата за Кавадарци, Панчо Минов, нов носител на независната листа за советници ќе биде неговата ќерка, Лимба Минова Златевска.Со предлогот на Минова Златевска, учесниците во изборниот процес го почитуваа рокот за поднесување на кандидати.Официјалниот календар за локалните избори во 2025 година вели:„Доколку некој од кандидатите на одобрената листа за член на општинскиот или градскиот совет на Градот Скопјe почине од денот на одобрувањето на листите, политичката партија или коалицијата што го предложила може да предложи друг кандидат на негово место. Доколку кандидатот е предложен од група избирачи, тие можат да предложат друг кандидат без ново собирање потписи, најдоцна до 8 октомври, 24:00 часот.“Вчера почина покојниот Панчо Минов, поранешен пратеник и поранешен градоначалник на Кавадарци. Тој беше носител на независна листа за локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври, а вториот круг е закажан за 2 ноември.

