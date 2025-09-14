По смртта на Чарли Кирк, започна лавина од отпуштања

0 SHARES Сподели Твитни

По убиството на конзервативниот активист Чарли Кирк, десетици објави на социјалните мрежи, од кои некои ја славеа неговата смрт, беа цел на конзервативци, републикански функционери и веб-страница во она што се чини дека е координирана онлајн кампања за казнување на авторите на објавите, што веќе доведе до бројни отпуштања, објави CNN.Истакнатата крајно десничарска инфлуенсерка Лаура Лумер, американска сенаторка и страница наречена „Разоткријте ги убијците на Чарли“ водат кампања за јавно именување на луѓето кои коментирале за убиството на Кирк. Случајот покажува како објавите, дури и од сметки со мал број следбеници, можат да се користат за јавно вознемирување и ширење лични информации во ера кога doxxing (злонамерното објавување или споделување на лични информации на некој друг без согласност, ур.) е полесно од кога било.Веб-страницата „Чарлиеви убијци“, која тврди дека не е веб-страница за доксинг, вели дека примила речиси 30.000 пријави и планира да создаде база на податоци за пребарување на „радикални активисти кои повикуваат на насилство“. Сепак, повеќето од именуваните лица не се активисти, ниту пак повикувале на насилство. Администраторите на страницата не одговорија на барањето за коментар.Во среда, само неколку часа по пукањето, Лумер објави на социјалната мрежа X: „Ќе ја поминам ноќта правејќи славен секој што ќе го најдам онлајн и кој ја слави неговата смрт, затоа подгответе се да ви бидат уништени сите идни професионални аспирации.“ Во меѓувреме, е лансирана „Трофејска изложба“ – список на луѓе кои наводно биле отпуштени поради своите работни места.Откако MSNBC го отпушти политичкиот аналитичар Метју Дауд поради тоа што сугерираше дека реториката на Кирк можеби придонела за неговата смрт, претседателот Доналд Трамп се огласи. „Го отпуштија тој човек, Дауд од MSNBC, кој е ужасен човек, ужасно човечко суштество, но го отпуштија него. Слушнав дека отпуштаат и други луѓе“, изјави Трамп за Фокс њуз. По неговото отпуштање, Дауд рече дека бил нападнат од „десничарска медиумска толпа“.Некои од именуваните сега се соочуваат со бран вознемирувања и страв за сопствената безбедност. Канадската новинарка Рејчел Гилмор изјави дека е „ужасната“ од одмаздата на фановите на Кирк, иако во еден пост изрази надеж дека ќе преживее. Поранешната научничка Ребека Џонс, која зборуваше за спасување на сочувството за невините жртви, двапати контактирала со полицијата поради закани со смрт.„Апсолутно е фер да се нарече координирана кампања за вознемирување“, рече Лаура Еделсон, доцент на Универзитетот Нортистен. „Таа постои токму за да координира и насочува вознемирување против одбрани поединци.“Кој добива отказ?Некои републикански функционери, исто така, се приклучија на кампањата, критикувајќи ги вработените во јавниот сектор. Сенаторката Марша Блекбурн од Тенеси повика на отпуштање на вработен на Државниот универзитет во Средниот Тенеси, кој напиша дека има „НИКАКВА симпатија“ кон Кирк, потег што го потврди и универзитетот. Претставничката Ненси Мејс од Јужна Каролина го стори истото, повикувајќи на отпуштање на еден наставник.Приватни компании, како што се синџирот ресторани „Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers“ и НФЛ тимот „Carolina Panthers“, исто така, објавија откажувања. „DC Comics“ ја откажа серијата стрипови „Red Hood“ откако авторката Гречен Фелкер-Мартин наводно напишала на социјалните мрежи: „Се надевам дека куршумот е во ред“. „DC Comics“ соопшти дека коментарите што промовираат непријателство или насилство не се во согласност со нивните стандарди.Џефри Хирш, професор по трудово право, објаснува дека приватните компании генерално можат да ги отпуштат вработените поради објавување на социјалните медиуми. Ситуацијата е покомплицирана за јавните службеници, но отпуштањата се можни ако нивниот говор „го нарушува работењето“.Различни најавиБеа целни различни видови објави. Некои корисници ги истакнаа ставовите на Кирк за Вториот амандман, вклучувајќи ја и неговата претходна изјава дека некои смртни случаи од огнено оружје „за жал“ се цена што вреди да се плати за да се зачува правото на носење оружје. Други објави беа понеутрални, како на пример наведувањето дека светот продолжува да се врти.Страницата со навредливи имиња не ја крие својата цел – да ги отпушти луѓето што ги именува. Хенк Теран, експерт за сајбер безбедност, предупредува дека самото име на страницата подразбира одговорност за убиството на Кирк, што отвора пат за вознемирување. Страницата потсетува на „Листата за следење на професори“, која беше основана од „Turning Point“ на Кирк, а која исто така доведе до закани против именуваните академици.Витни Филипс, доцент по етика на Универзитетот во Орегон, верува дека ваквите кампањи служат за персонифицирање на непријателот во „културна војна“. На овој начин, вели таа, неповрзаните групи можат да се прикажат како „директен духовен непријател на конзервативците, а со тоа и на самата Америка“.

Пронајдете не на следниве мрежи: