По средбата меѓу Ердоган и Трамп, Турција и САД потпишаа договор за развој на нуклеарната енергија

САД и Турција потпишаа договор за започнување соработка во развојот на стратешка цивилна нуклеарна енергија, објави турскиот министер за енергетика Алпарслан Бајрактар ​​по напуштањето на Белата куќа во четврток.Американскиот претседател Доналд Трамп претходно навести „големо соопштение“ по средбата со својот турски колега.Овој потег е победа за Анкара, со оглед на тоа што претседателот Реџеп Таип Ердоган не беше популарна фигура во Вашингтон под претходната демократска администрација.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da… pic.twitter.com/ci7InzI4GZ— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 25, 2025

Двајца поранешни американски функционери изјавија за „Middle East Eye“ претходно оваа недела дека Трамп планира да разговара со Ердоган за нуклеарните договори и договорите за минерали.„Почнавме нов процес што дополнително ќе го продлабочи длабоко вкоренетото и повеќедимензионално партнерство меѓу Турција и САД во областа на нуклеарната енергија“, напиша Бајрактар ​​на X.Тој додаде дека американскиот државен секретар Марко Рубио потпишал Меморандум за разбирање за стратешка цивилна нуклеарна соработка со Турција.„Сакам работата што ќе се изврши во рамките на договорот да донесе взаемна корист за двете земји во наредниот период“, рече тој.Американскиот амбасадор во Турција, Том Барак, им потврди на новинарите пред Белата куќа дека „е постигнат договор“, но дека имало повеќе од еден.Кратко откако Ердоган ја напушти Овалната соба, американскиот Стејт департмент објави дека дозволил повторно отворање на цевководот Ирак-Турција за да се продолжи со извозот на курдска нафта во Турција.„Ја поздравуваме објавата дека ирачката влада постигна договор со Регионалната влада на Курдистан (KRG) и меѓународните компании“, рекоа тие.Тој проток беше суспендиран од март 2023 година поради несогласувања околу тоа дали Ирак или Регионалната влада на Курдистан треба да ги собираат приходите.„Ја поздравуваме објавата дека ирачката влада постигна договор со Регионалната влада на Курдистан (KRG) и меѓународните компании“, се вели во соопштението.„Овој договор ќе го зајакне заемно корисното економско партнерство меѓу САД и Ирак, ќе поттикне постабилна инвестициска средина за американските компании низ целиот Ирак, ќе ја подобри регионалната енергетска безбедност и ќе го зајакне ирачкиот суверенитет“, рекоа тие.



