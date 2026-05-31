По Челзи и Кристал Палас и Нотингем Форест уживаат во маките на „топџиите“

Не само Челзи уживаше во европските маки на Арсенал. Имено, лондонските „сини“ ги објавија трофеите од Лигата на шампионите на социјалните мрежи и ги поканија сите да дојдат на Стемфорд Бриџ.

„Дојдете и посетете го домот на трофеите во Лондон. Резервирајте ја вашата тура низ стадионот „Стемфорд Бриџ“ сега“, објави Челзи.

Освен Челзи, неколку други клубови се шегуваа на сметка на „топџиите“.

Кристал Палас, кој неодамна ја освои Конференциската лига, објави фотографија од подигнувањето на трофејот со натпис „Европски шампиони“.

Нотингем Форест, исто така, се придружи на забавата. И покрај тоа што заврши само пет бода пред зоната за испаѓање, Форест сепак даде дрзок, провокативен коментар, објавувајќи фотографија од легендата на клубот, Џон Робертсон, како го крева првиот од нивните два последователни трофеи во Лигата на шампионите.

За потсетување, Арсенал беше поразен од ПСЖ на пенали во Будимпешта синоќа, па затоа сè уште чека на својата прва титула во Лигата на шампионите.

