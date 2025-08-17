По што се разликува љубовта на Инстаграм од традиционалната љубов? „Бевме изненадени од резултатите од истражувањето“

0 SHARES Сподели Твитни

Според најновите истражувања, луѓето кои ги запознале своите партнери на традиционален начин, во просек, се позадоволни од своите врски од оние кои ги запознале своите партнери преку интернет.Во меѓународното истражување различни возрасни групи, пол, како и испитаници од урбани и рурални средини.Резултатите покажаа дека оние кои го запознале својот партнер преку интернет (на пр. на страници и апликации за запознавање, преку онлајн игри или на социјалните мрежи) го оцениле своето задоволство од врската и интензитетот на љубовта малку пониско од луѓето кои се запознале лично.Во анкетата, тие одговарале на прашања за нивото на интимност, страст и посветеност, сите оние елементи што психологијата ги смета за основа на љубовта. Во сите овие аспекти, оние кои ги запознале своите партнери преку интернет, во просек, имале малку пониски резултати, а најголемите разлики биле во смисла на посветеност.Паровите „од мрежите“ имале помала веројатност да имаат впечаток дека нивната врска е „за цел живот“. Овој модел е забележан во повеќето од 50-те земји опфатени со истражувањето. Разликите не се големи, но се доволно забележливи за психолозите да почнат да ги разгледуваат можните причини.„Резултатите малку нè изненадија, бидејќи, на пример, американското истражување од пред 13 години покажа спротивното, имено дека паровите кои се запознале преку интернет се уште позадоволни од своите врски“, вели д-р Марта Ковал.Според неа, причината за оваа промена можеби не е толку во методологијата, колку во самата еволуција на онлајн запознавањата. Во минатото, страниците за запознавање беа фокусирани на создавање сериозни врски , додека денес доминираат апликациите фокусирани на краткорочни контакти, што не е секогаш погодно за создавање длабока врска од самиот почеток.Авторите на истражувањето нè потсетуваат дека во средината на 20 век, хетеросексуалните парови најчесто се запознавале преку пријатели (околу 30 проценти), семејство (околу 27 проценти) или во училиште (24 проценти). На почетокот на 21 век, запознавањето партнер преку Интернет дојде до израз. Меѓу традиционалните места, кафулињата и рестораните (27 проценти) и запознавањето преку пријатели (20 проценти) сè уште се високо оценети.Зошто врските започнати во живо имаат повисоко ниво на задоволство во просек?Претходните истражувања покажуваат дека паровите што се запознаваат преку интернет имаат поголема веројатност да се разликуваат по возраст, верувања, богатство, религија или општествен статус. Сличностите во овие области обично придонесуваат за квалитетот на врската. Исто така, паровите што се запознале лично често имаат заеднички пријатели, што носи поголема социјална поддршка.Исто така е важно што онлајн е полесно да се претставите поинаку отколку што сте. Марта Ковал наведува дека дури половина од оние што се запознаваат онлајн признаваат дека наведуваат неточни информации во своите профили (на пример, ја зголемуваат својата висина или ја намалуваат својата тежина).Сепак, нагласува таа, многу врски започнати преку интернет се многу успешни, а интернетот честопати им дава можност на оние кои не би ја имале во традиционални околности. Затоа, не може да се каже дека онлајн запознавањата се „полоши“.„Тоа е сè почест феномен, но сè уште е релативно малку истражен “, истакнува таа.На прашањето дали е можно да се зголеми задоволството во врската во која веќе се наоѓаме, Ковал потврдува. Безбеден начин е да се вклучиме во нови, возбудливи активности заедно, нешто што двајцата партнери не го направиле претходно. Ваквите искуства ја зголемуваат страста, интимноста, задоволството и посветеноста, заклучува тој.Истражувањето го спроведе тимот на IDN Being Human Lab, во соработка со истражувачи од Австралискиот национален универзитет и Универзитетот во Стирлинг.

