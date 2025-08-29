По 25 години, средното полициско училиште во Македонија повторно ќе се отвори

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека Средното полициско училиште ќе се врати од септември 2026 година.Одговарајќи на новинарски прашања за тоа како тоа ќе функционира во пракса, Тошковски најави загарантирано вработување за сите оние што ќе завршат средно полициско училиште.„Сите оние кои во иднина ќе се запишат на полициската академија во рамките на средното полициско училиште и успешно ќе ја завршат, ќе бидат дел од структурите на Министерството за внатрешни работи, што значи дека вработувањето во Министерството за внатрешни работи е загарантирано.“„За почеток, планирано е во рамките на специјализираното средно полициско училиште да се интегрираат оние ученици кои ќе ја завршат втората година во рамките на други средни училишта, што значи дека ќе ја започнат третата и четвртата година од образованието во средното полициско училиште“, рече Тошковски.

Пронајдете не на следниве мрежи: