„Правда и одговорност, без тоа нема мир“ – порака од 18. „Марш на ангелите“ во Кочани

„Ние, семејствата на загинатите млади животи во трагедијата во дискотеката ‘Пулс’ даваме апсолутна подршка за правична и непристрасна истрага, како и на судска постапка во која ќе биде утврдена вината. Но, должни сме јавно да прашаме – дали тие полициски службеници совесно ја извршуваа својата должност во кобната ноќ“, праша учесничка на „Маршот на ангелите“ во Кочани

Од 18. „Марш на ангелите“ во Кочани / фото: Принтскрин

Мора да има правда за нашите загинати деца, ако ја нема ќе поставиме шатори пред зградите на полицијата и судот, порачаа родителите и блиските на загинатите и повредените во кочанската дискотека „Пулс“, јави ТВ Телма.

На 18-от . „Марш на ангелите“ имаше поголема излезност и поддршка од граѓаните. Но, маршот наместо да почне во 18:05 часот, како што беше најавено, почна со задоцнување од речиси половина час бидејќи, како што тврдат семејствата на загинатите, кај хотелот „Национал“ во Кочани полицијата вршела проверка на комбе во кое се превезувале граѓани од други градови за поддршка на „Маршот на ангелите“.

„Полицијата ги задржа тие луѓе кај ‘Национал’ 20 минути без никакво образложение. Ги легитимирале и ги претресувале. Сакам да му порачам на министерот Тошковски и на целата Влада дека тука, помеѓу овие луѓе, нема ниту еден терорист, нарко дилер или криминалец. Помеѓу овие луѓе има само човечка душа“,рече еден од учесниците на протестот.

Родителите и блиските на загинатите и повредени млади луѓе пред полициската станица порачаа дека пет месеци, колку што токму денеска се навршуваат од трагедијата, има само празнина во срцата, а секој здив е потежок од претходниот.

Револтирани се поради повикот на Синдикатот на МВР – полициските службеници, против кои се изречени мерки за претпазливост и решенија за мирување на работен однос, да бараат правна поддршка од Синдикатот, затоа што имале кредити, хипотеки и долгови.

„Ние, семејствата на загинатите млади животи во трагедијата во дискотеката ‘Пулс’ даваме апсолутна подршка за правична и непристрасна истрага, како и на судска постапка во која ќе биде утврдена вината. Но, должни сме јавно да прашаме – дали тие полициски службеници совесно ја извршуваа својата должност во кобната ноќ, дали постапија согласно своите службени овластувања и одговорности, дали нивната негрижа придонесе за трагедијата и дали трагедијата можеше да се спречи доколку секој ја исполнел својата законска обврска“,изјави Розета Џамова, сестра на загинатиот Јорданчо Џамов.

„Колку животи треба да згаснат за вие да се разбудите“, „Моето дете не умре, беше убиено од систем кој не штити, туку убива“, „62 животи – 62 иднини, 62 семејства со вечна болка“, „Правда и одговорност – нема мир без тоа“. Ова беа само дел од пораките на транспарентите што ги носеа роднините.

