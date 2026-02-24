Правилото 30-20: Онколог споделува едноставен совет за подолг живот

0 SHARES Сподели Твитни

За оние кои сакаат да си го продолжат животот неколку години, еден истакнат научник предлага изненадувачки едноставно и достапно правило: јадете помалку. Силвио Гаратини, 97-годишен онколог, верува дека јадењето помалку може да биде основа за подолг живот и подобро здравје во староста.

Во интервју за „Менс Хелт“, тој рече: „Ако јадете 30 проценти помалку, живеете 20 проценти подолго“, и со тоа го истакна ограничувањето на калориите како важен елемент на долговечноста. Тој исто така нагласува дека позитивните животни навики не само што му помагаат на поединецот, туку и го намалуваат товарот врз семејството и здравствениот систем, бидејќи многу хронични болести се поврзани со лошата исхрана и седечкиот начин на живот, пишува „Дејли експрес“.

Умереноста и квалитетот на хранливите материи се клучни

Кога станува збор за исхраната, Гаратини се залага за балансирана исхрана без вишок, со разновидност за да се обезбедат потребните хранливи материи. „Разновидноста значи да се јаде по малку од сè за да се добијат микро и макронутриенти што ни се потребни“, објаснува тој, додавајќи дека умереноста е подеднакво важна како и квалитетот на храната.

Иако трендови како повременото постење се популарни, Гаратини тврди дека не е важно кога јадеме, туку колку јадеме вкупно.

„Некои студии не покажаа никаква разлика помеѓу оние кои јаделе слободно и оние кои чекале 10 до 12 часа помеѓу оброците. Важно е да се јаде малку“, истакна тој. Според таа логика, без разлика дали јадеме три или пет оброци на ден, клучот е умереноста и квалитетот на хранливите материи, а не времето на оброците.

