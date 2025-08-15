Праска или кајсија: Што е подобро за вашето здравје? Еден витамин е разликата!

0 SHARES Сподели Твитни

Дали знаете кое е поздраво, праските или касијата? Еден многу важен витамин е клучот!

Лето. Пазар. Тој прекрасен, сладок мирис што се шири низ тезгите и едноставно ве влече за ракавот. Признајте, и вие се соочувате со истата дилема секоја година – дали да ставите кадифени, сочни праски или помали, миризливи кајсии во вашата кошничка?

Сите ги сакаме, обете се симбол на летото и обете се неверојатно вкусни. Но, дали некогаш сте се запрашале кое е всушност поздраво? Па, нутриционистите конечно решија да ја решат оваа дилема.

Кајсија

Ако треба да издвоиме адут, тоа дефинитивно би бил витаминот А. Всушност, кајсиите се еден од најбогатите природни извори на овој витамин.

Што значи тоа за вас? Витаминот А е неопходен за здравјето на очите. Но, тоа не е сè. Тој е исто така одговорен за сјајна кожа и силен имунолошки систем. Покрај тоа, кајсиите содржат повеќе калиум, железо и магнезиум од праските.

Праска

Праската можеби нема толку витамин А како нејзината помала братучетка, но победува во друга, исклучително важна категорија. Праските се вистинско богатство на витамин Ц.

Сите знаеме колку е важен витаминот Ц, особено кога станува збор за зајакнување на имунитетот. Покрај тоа, праските содржат повеќе влакна, што е одлично за вашето варење. Тие се исто така богати со антиоксиданси како лутеин и зеаксантин,

Па кој е победникот?

Нема апсолутен победник. Едноставно кажано:

Сакате да го зголемите внесот на витамин А, да го зачувате видот и да го вратите целосниот сјај на вашата кожа? Вашиот избор се кајсиите.

Дали сакате да го зајакнете вашиот имунолошки систем, да го подобрите варењето и да внесете повеќе витамин Ц? Тогаш праските се вашиот избор.

Најпаметната одлука што можете да ја донесете за вашето здравје ова лето е да уживате во обете!

Направете овошна салата, јадете ги свежи, додадете ги во вашите смутија и вашето тело ќе ви биде благодарно.

