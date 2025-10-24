Пратеникот на Путин дојде во САД со закана дека бензинот ќе поскапи по санкциите

Кирил Дмитриев, специјалниот претставник на рускиот претседател Владимир Путин за инвестиции и економска соработка, во петокот потврди дека дошол во Соединетите Држави на долго планиран состанок и го сметал тоа за доказ дека дијалогот меѓу САД и Русија продолжува. „Овој состанок беше планиран одамна, а американската страна не го откажа, и покрај низата неодамнешни непријателски чекори. Ќе го продолжиме дијалогот“, изјави Дмитриев за Ројтерс.

Американскиот претседател Доналд Трамп оваа недела воведе санкции врз најголемите руски нафтени компании за да изврши притисок врз лидерот на Кремљ да ја прекине војната во Украина. Трамп неодамна разговараше со Путин и рече дека планира наскоро да се сретне со рускиот претседател. Но, Трамп брзо го откажа самитот, велејќи дека може да се одржи во друго време. „Дијалогот меѓу Русија и Соединетите Држави ќе продолжи, но секако е можен само ако руските интереси се земат предвид и се третираат со почит“, изјави рускиот претставник за новинарите.

Дмитриев одби да каже со кого се среќава, но предвидува дека американските санкции за нафта ќе им се вратат на САД. „Ова само ќе го направи поскап бензинот на американските бензински пумпи“, рече Дмитриев.

Преговарачот на Путин ја обвини Украина за наводно „одложување и нарушување на преговорите“ со Русија. Тој тврдеше дека Киев дејствува „по барање на Британците и Европејците, кои сакаат конфликтот да продолжи“. „Гледаме дека Украина не е подготвена да ги реши насобраните проблеми. Ќе им соопштиме на нашите американски колеги дека Украина, за жал, го нарушува потребниот дијалог“, рече Дмитриев.

Си-Ен-Ен претходно во петокот објави, повикувајќи се на извори запознаени со посетата, дека се очекува Дмитриев да се сретне со претставници на администрацијата на Трамп „за да продолжат дискусиите за односите меѓу САД и Русија“.

„Аксиос“ објави дека Русинот ќе се сретне со специјалниот претставник на Трамп, Стив Виткоф, во сабота во Мајами. Дмитриев, кој има развиено добри работни односи со Виткоф, одби да каже дали подготовките за нова средба меѓу Трамп и Путин ќе бидат на дневен ред за неговите разговори.