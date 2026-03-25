Претставникот на рускиот претседател и раководител на Рускиот фонд за директни инвестиции, Кирил Дмитриев, ги коментираше изјавите на британскиот премиер Кир Стармер и рече дека тие би можеле да придонесат за дополнително зголемување на цените на нафтата.

Имено, Дмитриев ги коментираше изјавите на Стармер дека Велика Британија ќе предводи коалиција што ќе овозможи слободна пловидба низ Ормутскиот теснец.

„Со оглед на беспрекорната евиденција на британскиот премиер Кир Стармер и неговите континуирани неуспеси, цените на нафтата на крајот би можеле да достигнат 200 долари за барел“, напиша Дмитриев.

Претходно, „Политико“, повикувајќи се на неименуван британски функционер, објави дека наскоро би можела да се одржи безбедносна конференција за затворање на Ормускиот теснец, а Велика Британија се смета за домаќин. Функционерот рече дека Лондон сака да помогне во градењето коалиција и моментум за отворање безбеден премин низ Ормускиот теснец и да се обезбеди доверба за комерцијалниот превоз.

Изворот на весникот „Политико“ се осврна и на опциите за обезбедување на безбедноста на пловидбата низ Ормутскиот теснец, кој го поврзува Персискиот Залив со Оманскиот Залив и понатаму кон Индискиот Океан.

Службеникот спомена беспилотни, далечински контролирани системи за деминирање кои се управуваат од брод, но призна дека тоа нема да биде изводливо со оглед на сегашното ниво на тензии.

