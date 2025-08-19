Пратеник изврши самоубиство во финскиот парламент

0 SHARES Сподели Твитни

Фински политичар почина во Парламентот во Хелсинки, додека полицијата и службите за итни случаи брзаа кон зградата на главниот град.Според извештаите, се подразбира дека лицето си го одзело животот, додека полицијата не ја третира смртта како сомнителна, објавува Телеграф.Директорот за безбедност на зградата, Аро Тоивонен, за локалниот весник „Илталехти“ изјави дека полицијата се справува со ситуацијата.Претседателот на Парламентот, Јуси Хала-ахо, не коментираше за инцидентот, но се повика на соопштението издадено од полицијата за ова прашање.Полицијата го истражува случајот како причина за смртта. Според полицијата, не се чини дека има никаква криминална вмешаност во инцидентот.На местото на настанот се наоѓаат неколку полициски патроли и служби за итни случаи.Тоивонен ја опиша ситуацијата за финскиот весник Yle: „Мисијата е во тек, со спасувачки служби, полиција и служби за итни случаи на местото на настанот. Не можам да кажам повеќе од тоа во оваа фаза.“„Не можам да кажам каков беше итен одговор од центарот за итни случаи. Парламентот е малку извонредно место, па може да се замисли дека таквите работи биле земени предвид кога ситуацијата била нејасна“, додаде тој.Очевидци изјавија дека слушнале неколку амбулантни возила како си заминуваат со вклучени сирени. Јуси Сепала, кој работел во близина на зградата на Парламентот, наводно разговарал на телефон пред својата канцеларија кога го разбудиле звуците на возилата за итни случаи.

