Првата жена лидер на Непал: Сушила Карки ја презема функцијата премиер по насилните протести

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната претседателка на Врховниот суд на Непал, 73-годишната Сушила Карки, ќе ја преземе функцијата привремен премиер по смртоносните антикорупциски протести што доведоа до соборување на владата.Таа ќе стане првата жена што ќе ја води осиромашената хималајска нација откако беше постигнат договор со водачите на протестите за нејзиното положување заклетва.Повеќе од 50 луѓе беа убиени во судирите со полицијата за време на масовните протести оваа недела предизвикани од забраната за социјалните медиуми.Забраната беше укината во понеделник, но дотогаш протестите се претворија во масовно движење. Лути толпи ги запалија парламентарните и владините згради во главниот град Катманду во вторник, принудувајќи го премиерот да поднесе оставка.Карки ќе положи заклетва во петок навечер, потврди за Би-Би-Си советникот за односи со јавноста на претседателот Рам Чандра Пудел.Договорот меѓу претседателот и водачите на протестот беше постигнат по неколкудневни консултации. Вклучени беа и правни експерти.Се очекува Парламентот наскоро да биде распуштен.Карки се смета за личност со чист углед, а студентските лидери од таканаречената „Генерација З“ ја поддржуваат да ја предводи привремената влада.

Пронајдете не на следниве мрежи: