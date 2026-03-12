Првата порака на новиот врховен лидер на Иран: Размислуваме за отворање нови фронтови, каде што непријателот е особено ранлив

0 SHARES Сподели Твитни

Во своето прво обраќање до нацијата откако беше назначен за врховен лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, син на убиениот лидер Али Хамнеи, изјави на државната телевизија дека земјата нема да ја заборави одмаздата за „крвта на мачениците“. Во остар и детален говор, новиот лидер најави продолжување на воените дејствија, ги предупреди соседните земји и најави можност за отворање нови фронтови.

Хамнеи го започна својот говор со емотивна рефлексија за неговото назначување и смртта на неговиот татко, истакнувајќи дека дознал за одлуката на Собранието на експерти во исто време како и остатокот од нацијата, гледајќи го телевизискиот пренос.

„Исклучително ми е тешко да седам таму каде што седеа двајца големи лидери, големиот Хомеини и маченикот Хамнеи. Имав привилегија да го видам телото на мојот татко по неговата смрт; она што го видов беше планина од цврстина, а ми беше кажано дека неговата здрава рака е стегната во тупаница“, рече новиот ирански лидер.

Тој го пофали иранскиот народ за нивната храброст и предвидливост во неодамнешните настани, нагласувајќи дека граѓаните се тие што ја презедоа водечката улога и ја гарантираа авторитетот на земјата во време кога нивниот „најголем благослов“ (мислејќи на неговиот татко) беше одземен.

Продолжување на блокадата на Ормутскиот теснец и нови фронтови

Во воениот и стратешкиот дел од обраќањето, Хамнеи беше експлицитен во врска со понатамошните чекори на Иран во конфликтот. Тој им рече на борците дека желбата на народот е продолжување на ефикасната одбрана што ќе го натера непријателот да се покае.

„Лостот за блокирање на Ормутскиот теснец дефинитивно мора да продолжи да се користи“, нагласи тој.

Тој, исто така, најави сериозни стратешки промени доколку воената состојба продолжи:

„Спроведени се студии за отворање нови фронтови каде што непријателот има малку искуство и ќе биде исклучително ранлив. Нивното активирање ќе следи ако воената состојба продолжи и во согласност со нашите интереси.“

Пораката до „Оската на отпорот“ и прашањето за одмазда

Посебен дел од говорот беше посветен на сојузниците на Иран. Хамнеи изрази искрена благодарност до борците на „Оската на отпорот“, нарекувајќи ги најдобри пријатели на Иран и неразделен дел од вредностите на Исламската револуција. Тој ја нагласи храброста на Јемен во одбраната на Газа, саможртвата на Хезболах, која му дојде на помош на Иран и покрај пречките, и храброста на ирачкиот отпор.

Кога станува збор за одмазда, Хамнеи беше недвосмислен:

„Ги уверувам сите дека нема да се откажеме од одмаздата за крвта на вашите маченици. Одмаздата што ја планираме не се однесува само на мачеништвото на големиот водач на Револуцијата; секој член на нашата нација убиен од непријателот претставува посебен и независен случај за одмазда.“

Тој додаде дека досега е постигнато само ограничено ниво на одмазда и дека досието ќе остане отворено сè додека одмаздата не биде целосна. Тој особено го издвои, како што изјави, „намерното злосторство против училиштето Шаџарех Тајиба во Минаб“.

Иран, според него, планира да бара и финансиска одмазда: „Ќе бараме обештетување од непријателот. Доколку одбијат, ќе им го заплениме имотот во износ што ќе го сметаме за соодветен, а доколку тоа не е можно, ќе им го уништиме имотот во иста мера“.

Строго предупредување до соседните земји

Хамнеи, исто така, се осврна на улогата на соседните земји во неодамнешните напади врз Иран. Тој потврди дека непријателот користел воени бази во соседните земји и дека Иран, во согласност со своите претходни предупредувања, ги таргетирал само тие бази, без да ги напаѓа самите земји домаќини.

„Земјите од регионот мора да одлучат како ќе се спротивстават на оние што ја напаѓаат нашата сакана татковина и ги убиваат нашите луѓе. Им советувам што поскоро да ги затворат овие бази, бидејќи веројатно досега сфатиле дека американските тврдења за воспоставување мир и безбедност се лага.“

Сепак, тој на крајот ја омекна својата реторика кон соседите, повторувајќи дека Исламската Република Иран не се стреми да воспостави доминација во регионот, туку е подготвена за „топли и срдечни меѓусебни односи и единство со сите соседи“.

Конечно, тој ги повика луѓето да одржат силно присуство на улиците, особено нагласувајќи ја важноста на претстојното одбележување на Денот на Кудс (Ерусалим) во 1447 година, и му се заветува на својот убиен татко дека „ќе работи со сето свое битие за да го подигне ова знаме и да ги постигне неговите свети цели“.

