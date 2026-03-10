Првата реакција на Бресквица на приказните за неа и Дончиќ! Светските медиуми пишуваат за нив, таа е шокирана: „Се надевам дека…“ (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Пред ексклузивната информација на Телеграф дека Анамарија Голтес и Лука Дончиќ ја раскинале свршувачката и дека свадбата што беше закажана за летото годинава е откажана, странците почнаа да ја поврзуваат познатата кошаркарка со ни помалку ни повеќе, туку со младата српска ѕвезда Анѓела Игњатовиќ Брешквица !

Сè се разгоре особено по веста дека Дончиќ повеќе не е со Анамарија, па влијателните медиуми од Шпанија и нивната „Марка“ до Америка почнаа да пишуваат за Бресквица и Дончиќ.

Како гостин во подкастот „Наскоро отворање“, Бресквица беше прашана за Дончиќ.

Таа истакна дека е во шок поради сè што се случува.

– Јас сум дежурниот виновник за сè што се случува – рече Бресквица.

– Навистина бев шокирана од насловот. Во ред е со мене, му се допаднаа неколку слики па луѓето „скокнаа“, го разбирам тоа, но ова… бев шокирана од насловот ,,Бресквица е виновна за разводот!“. Брат, мислам… – почна Ангела.

– Ме поврзуваат со сите, претпоставувам дека тоа е работата сега. Ова ми е втор кошаркар, првиот беше Богдановиќ. Ѓаволите! Ми се допаѓа што сега се шегуваме тука, но не мислам дека 90 проценти од луѓето ќе разберат дека се шегуваме. Се надевам дека знаат бидејќи веќе стана премногу, откако видов колку луѓе… Експлодираше за Дончиќ – истакна таа.

Исто така, беше извлечена изјавата на Анџела од интервју за словенечки медиум, во која таа истакна дека многу ја сака Словенија и дека може да се замисли себеси како живее таму.

– Многу сум среќна што дојдов тука, дури и неколку пати размислував да живеам тука. Тоа е една информација што никогаш порано не сум ја кажала. Затоа многу често размислувам за тоа и многу е можно нешто такво да се случи во иднина – откри таа за „24ur.com“ во февруари, нагласувајќи дека најмногу ѝ се допаѓале луѓето и природата, поради што верува дека лесно би се прилагодила на животот во Словенија.

За време на разговорот во подкастот, таа повтори дека нејзината желба за преселба во никој случај не е поврзана со словенечкиот кошаркарски ас.

– Но, навистина сакам да се преселам во Словенија, тоа е мојот животен сон. И го кажувам тоа и – еве! Луѓето велат: „Точно, таа беше со него!“ (се смее) Боже мој, дали е вистина дека сум наместена толку глупаво? (се смее) Кога одам таму, навистина уживам, луѓето, природата, сè е совршено за мене. Навистина скокнав без размислување. Ништо од тоа не е вистина – рече Бресквица, алудирајќи на наводите за врска со Лука.

