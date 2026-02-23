Првата слика од Душко Тошиќ со ќерките по драмата на Дедиње: Еве каде ги однесе, си уживаат максимално (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Атина и Ника ги поминуваат февруарските денови во Италија, каде што патуваа со нивниот татко Душко Тошиќ.

Судејќи според објавите на социјалните мрежи, тие прво беа во Милано, а потоа во Рим.

Screenshot

Наследниците на поп-ѕвездата Јелена Карлеуша ги воодушевуваат фановите со објави од овие италијански градови, а многумина се на мислење дека и двајцата на свој начин покажуваат дека имаат совршено изграден стил.

Screenshot

Покрај нивните фотографии и видеа, тие споделија и заедничка фотографија со отец Душко.

Screenshot

Ова е исто така нивна прва заедничка слика откако се случи хаосот на Дедиње, кога Душко влезе во имотот со неговата мајка Јелена за време на нивниот престој во Дубаи и ги смени сите брави.

