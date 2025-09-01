Првачињата во Кисела Вода добија ранчиња, Ѓорѓиевски и Мицкоски им посакаа среќа

0 SHARES Сподели Твитни

На самиот почеток на учебната година, градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, заедно со премиерот Христијан Мицкоски и министерката Весна Јаневска, го посетија ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ во Кисела Вода, каде што за првачињата беа поделени ранчиња и школски прибор.При посетата, Ѓорѓиевски изврши увид во доградбата на училиштето, проект кој обезбедува работа во една смена и создава подобри услови за наставата. Градоначалникот истакна дека во изминатите години биле реализирани бројни проекти за модернизација на образовната инфраструктура, меѓу кои: компјутери за наставниците, униформи за учениците, смарт-уреди и пречистувачи на воздух во секоја училница, нови спортски терени и сали, како и фотоволтаици кои овозможуваат производство на електрична енергија во училиштата.,,Овие проекти се доказ дека вложувањето во најмладите е вложување во иднината. Драги ученици, вратата кон знаењето е денес отворена пред вас. Учете, сонувајте и бидете храбри, ние ќе бидеме тука да ви обезбедиме образование какво што заслужувате“, истакна Ѓорѓиевски.Градоначалникот изрази благодарност до премиерот Мицкоски и Министерството за образование за поддршката и визијата за капиталните инвестиции во образованието.

Пронајдете не на следниве мрежи: