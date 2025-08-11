Прва објава на Лепа Брена по изјавата на Сузана дека никогаш не ја посетила по погребот на Саша Поповиќ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Вдовицата на Саша Поповиќ, Сузана Јовановиќ, излезе во јавноста и конечно откри што се случувало по смртта на шефот на Гранд, како во нејзиниот приватен живот, така и во деловната средина.Многумина беа изненадени кога Јовановиќ откри сè за нејзината врска со фолк ѕвездата Лепа Брена.Иако сè изгледаше дека е во ред меѓу нив сè до погребот и комеморацијата на Саша каде што се појави Брена, Сузана откри дека после тоа пејачката не се појавила во нивниот дом.Вдовицата на Поповиќ откри дека во четирите месеци од неговата смрт, Лепа Брена не ја посетила ниту еднаш во нивниот семеен дом.– Таа беше присутна на комеморацијата и на самиот погреб, но потоа не се појави воопшто. Не знам зошто – одговори Сузана за Скандал.Сузана не криеше дека одредени постапки длабоко ја повредуваат и дека, како што вели, не ѝ треба ништо повеќе од топол, човечки разговор.– Не знам што да кажам… Ме боли како човек. Многу работи ме повредуваат. Се чини дека дојде такво време што не треба ни да очекуваме ништо. Сите тие веројатно се водени од мислата дека имам деца, дека ги имам овие луѓе околу мене, дека имам обврски… И тие имаат свои работни места, обврски, животи. Не ми треба ништо, само човечки збор, едноставен разговор, да поминам време со некого… Можеби токму тоа. Но, фала му на Бога, имам такви луѓе – заклучи Сузана за Скандал.Не помина долго време пред, по зборовите на Сузана, самата Лепа Брена да се огласи, и се чини дека не се осврнува на сето тоа, ниту му придава никаква важност. Во средината на приказната за нивната врска, Брена се огласи со едно соопштение.Имено, таа ја објави најавата за концертот во Требиње, кој ќе се одржи на 16 август, но очигледно е дека не сака да коментира за изјавите на Сузана, а времето ќе покаже дали ќе даде соопштение за тоа.

