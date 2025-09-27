Прва помош за скршени очила: Поправете ги за час!

0 SHARES Сподели Твитни

Луѓето кои носат очила ги чуваат како очи во главата. Затоа што тоа всушност и се, за оние со намален вид.

Сепак, се случуваат непредвидливи ситуации, а една од најчестите е тоа што рачката на очилата се олабавува толку многу што шрафот што ги држи им испаѓа. Иако оваа ситуација изгледа како нерешлив проблем, постои решение со кое можете брзо да ја поправите ситуацијата, пишува Крстарица.

Сè што е потребно е да ја вратите рачката на нејзиното седиште на рамката, а потоа да протнете забен конец низ дупките каде што беше шрафот. Врзете го конецот во јазол и отстранете го вишокот.

Вашите очила ќе бидат функционални некое време, барем додека не можете да ги однесете на поправка.

Можете исто така да го вметнете врвот на чепкалка за заби во местото каде што беше завртката и да го отсечете остатокот. Треба да трае некое време.

