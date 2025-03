Прва репрезентација обезбеди пласман на СП 2026 преку квалификации.

0 SHARES Сподели Твитни

Јапонската фудбалска репрезентација успеа прва да си осигура квалификација за Светското првенство 2026, придружувајќи им се на домаќините САД, Мексико и Канада, кои автоматски се квалификуваа. Во натпреварот од седмото коло на група C во главната фаза на азиските квалификации, Јапонија како домаќин во Саитама го совлада Бахреин со резултат од 2:0. Оваа победа три кола пред крајот на квалификациите им ја гарантира на Јапонците позицијата која ги прави недостижни за третопласираната репрезентација во нивната група. На Светското првенство ќе се пласираат по двете најуспешни селекции од секоја квалификациска група. Головите кои им донесоа сигурност на Јапонците во поглед на пласманот на СП ги постигнаа Даиши Камада во 66. минута и Такефуса Кубо во 87. минута. За Јапонија ова претставува осмо последователно учество на светскиот фудбалски куп, започнувајќи од нивниот дебитантски настап на Мундијалот во Франција во 1998 година. Оттогаш, не пропуштиле ниту едно Светско првенство.

