Прва слика од балистичка ракета пресретната од НАТО над Турција: Еве каде падна (фото)

Министерството за одбрана на Турција соопшти дека НАТО пресретнал балистичка ракета што влегла во турскиот воздушен простор.

„Балистичка ракета лансирана од Иран, која влезе во турскиот воздушен простор, беше неутрализирана од елементите на воздушната и ракетната одбрана на НАТО распоредени во Источниот Медитеран“, се вели во соопштението.

Некои делови од ракетата паднале на празни полиња во Газиантеп, а фотографија од соборената ракета веќе кружи на социјалните мрежи.

Gaziantep, Güneyşehir

Во инцидентот немаше жртви или повредени.

„Турција придава големо значење на добрососедските односи и регионалната стабилност. Сепак, уште еднаш нагласуваме дека ќе бидат преземени сите потребни чекори решително и без двоумење против секоја закана насочена кон територијата и воздушниот простор на нашата земја“, се заклучува во соопштението на Министерството за одбрана.

Да ве потсетиме дека ова е втор пат НАТО да реагира откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари. Иран истрела ракети и беспилотни летала кон неколку земји низ регионот.

